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    • Eğitim
    • 20.04.2020 14:11
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    • 20.04.2020 14:11
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    Son dakika: Başkanı 'tan 'ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilere hatırlatma

    Son dakika haberi... Başkanı Prof. Dr. , yurt dışında bulunan ve 'ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilerin, ilgili büyükelçilik veya başkonsolosluklarla iletişime geçmelerini, web sayfası ve hesaplarından gelişmeleri takip etmelerini istedi.

    YÖK'ten çok önemli hatırlatma

    Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların 'ye dönüşlerine ilişkin Dışişleri Bakanlığınca yürütülen çalışmalar doğrultusunda 72 ülkeden 105 sefer planlandığını hatırlattı.

    Başkanı Prof. Dr. Saraç paylaşımında, "Yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilerimizin, ilgili büyükelçilik/başkonsolosluklar ile iletişime geçmeleri ayrıca Dışişleri Bakanlığımızın kurumsal web sayfası ve sosyal medya hesaplarından gelişmeleri takip etmeleri önem taşımaktadır." duyurusunu yaptı.

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    Haberler Eğitim Son dakika: YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan Türkiye'ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilere hatırlatma
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