Online AÖF sınav soruları cevapları yayınlandı mı? 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Anadolu üniversitesi'nden sınavlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda "BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR" uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.