2020 YKS- KPSS – ALES – DGS tarihleri! ÖSYM yeni sınav takvimi! Sınav ve başvuru tarihleri…

2020 ÖSYM yeni sınav takvimi… 2020 YKS, KPSS, ALES, DGS tarihleri sınava girecek binlerce kişi tarafından araştırılıyor. ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri merak konusu oldu. Kurum tarafından yapılan açıklamayla üniversite sınavlarından kamu personeli seçme sınavına kadar tüm sınavların ertelendiği duyurulmuştu. 2020 ÖSYM sınav tarihleri de açıklandı. İşte, bu yıl yapılacak YKS, KPSS, ALES, DGS sınav tarihleri ve başvuru dönemleri!
ÖSYM SINAV TAKVİMİ (2020)
YKS – TYT
Temel Yetenek Testi TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'nin ilk aşaması ve 4 yıllık lisans bölümü yani üniversite tercihi (2 yıllık ön lisans bölümleri de dahil) yapılabilmesi için girilmesi zorunlu… TYT 2020 geç başvuru tarihleri ise 18-19 Mart olarak tespit edildi. Yani bugün TYT 2020 geç başvuruları için son gün. 20 Haziran'da yapılacak TYT'nin sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.
AYT
Bilindiği üzere AYT yani Alan Yetenek Testi, YKS'yi oluşturan 3 testten biri… 4 yıllık lisans bölümü tercih etmek isteyenler için girilmesi zorunlu olan AYT 2020 tarihi ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre AYT 21 Haziran günü yapılacak olan sınavın sonuçları ise 23 Temmuz'da açıklanacak.
YDT
Yabancı Dil Testi YDT 2020 sınav tarihi, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Buna göre YDT, 21 Haziran günü AYT'den sonra yapılacak olan sınavın sonuçları ise 23 Temmuz'da açıklanacak.
KPSS 2020
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için hazırlığını sürdüren adaylar, KPSS'nin yeni sınav tarihi için meraklanıyor. Corona virüs nedeniyle ertelenen KPSS sınavları eylül ayında yapılacak. Dört ayrı oturumdan oluşan KPSS'nin ilk oturumu Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020, KPSS'nin ikinci oturumu Alan Bilgisi 12 Eylül 2020, KPSS'nin üçüncü oturumu Alan Bilgisi 13 Eylül 2020, KPSS dördüncü ve son oturumu Öğretmenlik Alan Bilgisi ise 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ales) için hazırlanan adaylar, ALES 2020 sınav tarihleri için arayışa koyuldu. ÖSYM sınav takviminde ALES sınavlarının tarihlerine de yer verdi. ALES/1 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak. ALES/2 ise 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
DGS
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için hazırlığına devam eden adaylar, DGS 2020'nin ne zaman uygulanacağını öğrenmek istiyor. Üniversite eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenlerin katıldığı DGS bu yıl 9 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak.
MSÜ
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınavına katılacak olan adaylar MSÜ 2020 tarihini öğrenmek için ÖSYM'nin sınav takvimini inceliyor. MSÜ 2020 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.
YÖKDİL
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için heyecan artıyor. Yılda iki kez uygulanan YÖKDİL sınavının ilki 1 Mart tarihinde uygulandı. YÖKDİL'in ikincisi ise 13 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.