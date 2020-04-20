2020 YKS- KPSS – ALES – DGS tarihleri! ÖSYM yeni sınav takvimi! Sınav ve başvuru tarihleri…

2020 ÖSYM yeni sınav takvimi… 2020 YKS, KPSS, ALES, DGS tarihleri sınava girecek binlerce kişi tarafından araştırılıyor. ÖSYM sınav ve başvuru tarihleri merak konusu oldu. Kurum tarafından yapılan açıklamayla üniversite sınavlarından kamu personeli seçme sınavına kadar tüm sınavların ertelendiği duyurulmuştu. 2020 ÖSYM sınav tarihleri de açıklandı. İşte, bu yıl yapılacak YKS, KPSS, ALES, DGS sınav tarihleri ve başvuru dönemleri!

ÖSYM SINAV TAKVİMİ (2020)

YKS – TYT

Temel Yetenek Testi TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'nin ilk aşaması ve 4 yıllık lisans bölümü yani üniversite tercihi (2 yıllık ön lisans bölümleri de dahil) yapılabilmesi için girilmesi zorunlu… TYT 2020 geç başvuru tarihleri ise 18-19 Mart olarak tespit edildi. Yani bugün TYT 2020 geç başvuruları için son gün. 20 Haziran'da yapılacak TYT'nin sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.