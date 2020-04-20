EBA TV haftalık ders programı! 20-24 Nisan EBA TV ders programı öğrencilerin merak konusu. Her hafta yenilenen EBA TV ders programları ile öğrenciler eğitim öğretimde geri kalmıyor. EBA TV için özel olarak hazırlanan müfredat ile öğrencilerin kişisel gelişiminin yanı sıra derslerinde başarılı olmaları hedefleniyor. 20-24 Nisan TRT EBA TV ders programı da öğrenciler tarafından sorgulanıyor.
EBA TV DERS PROGRAMI!
1.2.3. ve 4. sınıflar için:
5. 6. 7. ve 8. sınıflar için:
9.10.11. ve 12. sınıflar için:
DERSLER NASIL OLACAK?
İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.
Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.
Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.
Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.