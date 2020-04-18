AÖF sınav giriş: Bahar dönemi AÖF online sınav nasıl olacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak?

AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınav giriş ekranı yoğun şekilde araştırılıyor. AÖF online sınav nasıl yapılacak? Binlerce Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisini ilgilendiren açıklama yapıldı. AÖF bahar dönemi güz sınavları başladı. İnternet üzerinden yapılabilecek online sınavlar ile güz dönemi sınavlarını tamamlayabilirsiniz. Peki, AÖF online sınav nasıl yapılır? İşte, AÖF sınav giriş ekranı ve online sınav hakkında merak edilenler…

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Anadolu üniversitesi'nden sınavlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.