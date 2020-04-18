AÖF sınav giriş: Bahar dönemi AÖF online sınav nasıl olacak? AÖF sınavları nasıl yapılacak?

AÖF sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınav giriş ekranı yoğun şekilde araştırılıyor. AÖF online sınav nasıl yapılacak? Binlerce Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencisini ilgilendiren açıklama yapıldı. AÖF bahar dönemi güz sınavları başladı. İnternet üzerinden yapılabilecek online sınavlar ile güz dönemi sınavlarını tamamlayabilirsiniz. Peki, AÖF online sınav nasıl yapılır? İşte, AÖF sınav giriş ekranı ve online sınav hakkında merak edilenler…
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Anadolu üniversitesi'nden sınavlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz
www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır
Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda "BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR" uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.
SINAVLAR NE ZAMAN BİTECEK?
18 Nisan'dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 7 Mayıs'a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.
Ancak 7 Mayıs'a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir
Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.
Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI!
Aşağıda bulunan linke tıkladıktan sonra; karşınıza çıkan ekranda "Giriş Yap" butonuna tıklamanız gerekiyor. T.C. Kimlik Numarası ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra sorumlusu olduğu dersleri seçip sınava başlayabilirsiniz.
AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF SINAV TAKVİMİ!
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13 - 14 Haziran 2020
Yaz Okulu Sınavı: 23 Ağustos 2020