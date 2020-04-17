süresi kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil.TV'de eğitim yapıyoruz. Çocukları okuldan soğutmamak önemli. 3'üncü aşamada da telafi eğitimi yapacağız.ile ilgili bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız.kalmak kolay değil, alışılmış bir şey de değil. Her veliye çocuklarıyla vakit geçirmeleri için içerikler hazırladık.Öğretmenlerini özleyen öğrenciler, evden eğitime devam ediyor.