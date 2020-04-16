EBA TV'NİN PERFORMANSI

Problemimiz varsa var diyorum, yoksa yok diyorum. Biz bir şeyi saklayarak bir yere varamayız. Bir haftada 3 TV kanalı kurmak, 3 ayda bile yetiştiremezsiniz denilen bir teknik durum vardı. Bir haftada kurduk. İlk hafta test yayınıydı. İlk kez yapıyoruz. İlk kez TV'ye çıkacak öğretmenler var. Bazı sorunlar yaşadık. 20 dakikalık ders 8 dakikaya, 12 dakikaya indi. Montajlamak zorunda kaldık. Bu hafta öğretmenler rahatladı. Önümüzdeki hafta daha rahat olacak. A

kışta hangi videolar olacak. Hatalar yapıldı. Yanlış numaralı videolar girdi vs. Biz çocuklar için bir şeyler yapıyoruz. Biz bunu bu sevinçle yapıyoruz. Bunu yaparken de hata yapıyoruz. Çin'de var internet tabanlı daha büyük bir organizasyon var. Bir de bizde var. Çin dışında ilk biz yaptık. ABD'de de bazı eyaletlerde böyle çalışmalar var. Daha iyisini yapacağız. Çok güzel şeyler geliyor. Önümüzdeki hafta baksınlar. Çok daha iyi olacak.

OKUL EVE SIĞAR MI?

Aslında okul eve sığmaz. Biz uzaktan eğitimi eğitimin bir parçası olarak görüyoruz. Yüz yüze eğitim, telafi eğitimi... Okul okulun içine de sığmaz. Okul ormana, sokağa, hayata taşınmalı. Velilerimiz sürekli evin içinde olmak kolay değil. Hele çocuklar için. Bunların hepsi engelleyici şeyler.

Her bir engel duygusal durgunluk oluşturuyor. Bu hafta şu geliyor. Bir günün programını her bir çocuk ve yaş grubu için günlük akış şemaları... Bunlar haftaya geliyor. Bunların hepsini velilerimize ulaştıracağız hem internet hem medyada.