MEB açıkladı! Telafi eğitimi nasıl olacak? Kimler yazın telafi eğitimi alacak? Telafi eğitimi ne kadar sürecek?

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM tarafından kabul edildi. Kanuna göre, üniversitelerde, ilk ve orta okul öğretiminde yaz tatilinde eğitim verilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izin sürelerine kısaltma yapılabilecek. İşte kabul edilen kanun teklifinin detayları;

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.