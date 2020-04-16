2020 LGS ne zaman yapılacak? LGS tarihi değişti mi? LGS 2020 soru destek paketi Nisan ayı örnek soruları!

LGS soru destek paketi ve LGS Nisan ayı örnek soruları yayınlandı. LGS tarihi değişti mi? 2020 LGS ne zaman yapılacak? LGS tarihinin değişebileceği yönündeki iddialara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıt verdi. Bakan Selçuk; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız." dedi. Bakan Selçuk bir müjde daha verdi. LGS Nisan ayı örnek sorularının ve soru destek paketinin yayınlandığını duyurdu. Haberimizden LGS örnek sorulara ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.
LGS 2020 NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitimle öğrencilere eğitim desteğini sürdürürken, sunduğu yeniliklerle de hizmet çeşitliliğini artırıyor.
Bakanlık, LGS kapsamında merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımladığı örnek soru kitapçığını, bu süreçte ayda iki kez sunmaya başlamıştı. Bakanlık şimdi de 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 sorudan oluşan LGS çalışma soruları destek paketini yayımladı.
MEB, 8. sınıflara yönelik ayda iki kez çalışma soruları destek paketi yayımlamayı hedefliyor.
Destek paketine, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.
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NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI
8'inci sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak. İki bölümden oluşan LGS'nin birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan soruları yer alacak. Birinci bölüm için adaylara 75 dakika süre tanınacak. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve adaylara 80 dakika süre tanınacak.
2020 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.
LGS SINAVDA ÇIKACAK KONULAR
Öğrencilerin LGS'de sorumlu olacak 8. sınıf konuları
TÜRKÇE
Söz Varlığı
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
Anlama
T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.8.3.13. Okuduklarını özetler.
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
Yazma
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.
MATEMATİK
SAYILAR VE İŞLEMLER
M.8.1.1. Çarpanlar ve Katlar
M.8.1.2. Üslü İfadeler
M.8.1.3. Kareköklü İfadeler
M.8.4.1. Veri Analizi
M.8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı
M.8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
FEN BİLİMLERİ
F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu
F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri
F.8.2.1. DNA ve Genetik Kod
F.8.2.2. Kalıtım
F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon
F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum)
F.8.2.5. Biyoteknoloji
F.8.3.1. Basınç
F.8.4.1. Periyodik Sistem
F.8.4.2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler
F.8.4.4. Asitler ve Bazlar
8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları
1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR
3. ÜNİTE: MİLLÎ BIR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!
8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları
8.1. KADER İNANCI
8.2. ZEKÂT VE SADAKA
8.3. DİN VE HAYAT
8. sınıf İngilizce konuları
8. Sınıf Öǧretim Programı, Avrupa DiIIeri Için Ortak Başvuru Metni'nde beIirIenen düzeyIerden A2 (TemeI Düzey KuIIanıcı/Ara veya TemeI Gereksinim) düzeyine denk geImektedir.