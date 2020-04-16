2020 LGS ne zaman yapılacak? LGS tarihi değişti mi? LGS 2020 soru destek paketi Nisan ayı örnek soruları!

LGS soru destek paketi ve LGS Nisan ayı örnek soruları yayınlandı. LGS tarihi değişti mi? 2020 LGS ne zaman yapılacak? LGS tarihinin değişebileceği yönündeki iddialara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıt verdi. Bakan Selçuk; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız." dedi. Bakan Selçuk bir müjde daha verdi. LGS Nisan ayı örnek sorularının ve soru destek paketinin yayınlandığını duyurdu. Haberimizden LGS örnek sorulara ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

LGS 2020 NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitimle öğrencilere eğitim desteğini sürdürürken, sunduğu yeniliklerle de hizmet çeşitliliğini artırıyor.

Bakanlık, LGS kapsamında merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımladığı örnek soru kitapçığını, bu süreçte ayda iki kez sunmaya başlamıştı. Bakanlık şimdi de 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik 516 sorudan oluşan LGS çalışma soruları destek paketini yayımladı.