Okullar yazın açık olacak mı? İlkokul ve ortaokul yaz ayında mı başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

İlkokul ve ortaokul yaz ayında mı başlayacak? İlkokul ve ortaokul ne zaman, hangi ay açılacak? Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını merak ediyordu. Yapılan son dakika açıklamasına göre bazı detayların netlik kazandığı öğrenildi.

İLKOKUL VE ORTAOKUL YAZ AYINDA MI BAŞLAYACAK?

Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.

İLKOKUL VE ORTAOKUL NE ZAMAN, HANGİ AY AÇILACAK?

İlkokul ve ortaokulun tam açılacağı tarihe dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

BAKAN SELÇUK'TAN TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafi eğitimi düzenlemesi kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir." dedi.