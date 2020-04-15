Okullar yazın açık olacak mı? İlkokul ve ortaokul yaz ayında mı başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?

İlkokul ve ortaokul yaz ayında mı başlayacak? İlkokul ve ortaokul ne zaman, hangi ay açılacak? Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını merak ediyordu. Yapılan son dakika açıklamasına göre bazı detayların netlik kazandığı öğrenildi.
İLKOKUL VE ORTAOKUL YAZ AYINDA MI BAŞLAYACAK?
Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.
İLKOKUL VE ORTAOKUL NE ZAMAN, HANGİ AY AÇILACAK?
İlkokul ve ortaokulun tam açılacağı tarihe dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.
BAKAN SELÇUK'TAN TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafi eğitimi düzenlemesi kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir." dedi.
TELAFİ EĞİTİM DÜZENLEMESİ
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.
Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.
İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.
Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.
Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN ÖĞRENCİLERE "ÖYKÜ YAZIN" ÇAĞRISI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek öykü yarışmasına katılmaları çağrısında bulunarak, "Hayallerinizin öyküsünü yazın. Aralarından belirleyeceğimiz 100 öyküyü, 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönümünde kitaplaştıralım." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında serbest konulu, öğrencilerin hayallerini içeren öykü yazma yarışması düzenlenecek.
Öğrencilerin yazdığı öyküler, en geç 12 Nisan'a kadar elektronik posta veya telefon aracılığıyla öğretmenlere ulaştırılacak. Gönderilen eserler arasından Bakanlık Komisyonu tarafından belirlenecek 100 eser, 23 Nisan'ın 100'üncü yılı dolayısıyla oluşturulacak öykü kitabında yer alacak.
Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayalleri kocaman çocuklarıma bir çağrım var; Hayallerinizin öyküsünü yazın. Sınıf öğretmenlerinize ya da Türkçe öğretmenlerinize gönderin. Aralarından belirleyeceğimiz 100 öyküyü, 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönümünde kitaplaştıralım. Hayalleriniz kütüphanelere girsin." ifadelerini kullandı.
MEB GENÇLER İÇİN KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE "PSİKOLOJİK DESTEK" REHBERİ HAZIRLADI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik iki ayrı rehberi daha önce hazırlamıştık. Şimdi de gençlerimize yönelik bilgilendirme rehberi hazırladık. " dedi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), psikososyal destek hizmetleri kapsamında koronavirüs salgını süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla öğrenci ve velilere yönelik desteklere devam ediliyor.
Daha önce "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi" ile "Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi" yayımlayan MEB, şimdi de gençlere yönelik bilgilendirme rehberi hazırladı.