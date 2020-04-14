Yüksek lisans doktora ALES şartı kalktı mı? ALES şartı olmayan bölümler hangileri?

ALES şartı olmayan bölümler hangileri? Yüksek lisans doktora ALES şartı kalktı mı? Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle ilgili bilgileri YÖK açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; bazı bölümlerden mezun olan öğrencilerin, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartının aranmayacağı duyuruldu. Peki, ALES şartı olmayan bölümler hangileri? Hangi bölümlere ALES puanı olmadan girilebilecek? İşte detaylar…
ALES ŞARTI KALKAN BÖLÜMLER!
YÖK tarafından yapılan ve bugün Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki değişiklikle "Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı bundan böyle aranmayacak.
Yapılan değişikliğe göre yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapan doktora mezunlarının başvurularında kullanılmak üzere "ALES puanı üniversitelerin yetkili kurulları tarafından programların niteliğine göre" belirlenip, başvurular sırasında ilan edilecek. Bu değişikliğin doktoralı insan kaynağındaki niteliğe katkı sağlayacağı ifade edildi.
ALES NEDİR?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınav türüdür. Bu kapsamda ALES puanı;
– Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
– Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
– Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,
– Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programları kapsamında kullanılmaktadır.
ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılmaktadır.
7 Eylül 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile, ALES'in test ve soru sayıları azaltıldı, süresi kısaltıldı ve geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.
ALES SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir.
Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.