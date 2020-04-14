Yüksek lisans doktora ALES şartı kalktı mı? ALES şartı olmayan bölümler hangileri?

ALES şartı olmayan bölümler hangileri? Yüksek lisans doktora ALES şartı kalktı mı? Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle ilgili bilgileri YÖK açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; bazı bölümlerden mezun olan öğrencilerin, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartının aranmayacağı duyuruldu. Peki, ALES şartı olmayan bölümler hangileri? Hangi bölümlere ALES puanı olmadan girilebilecek? İşte detaylar…

ALES ŞARTI KALKAN BÖLÜMLER!

YÖK tarafından yapılan ve bugün Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki değişiklikle "Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı bundan böyle aranmayacak.