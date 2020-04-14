Okullar bu yıl tatil mi, seneye mi açılacak? Okullar ne zaman açılacak? MEB açıklamaları

Okullar bu yıl tatil mi? Okullar seneye mi açılacak? Okullar ne zaman açılacak? Bu sorular öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi EBA TV ile uzaktan eğitim almaya devam ediyor. MEB'in aldığı son karara göre; okulların 4 Mayıs tarihinde açılması gerekiyor. Ancak MEB takvimine bakıldığında, yaz tatili için kısıtlı bir süre kalıyor. Bu nedenle okulların seneye açılabileceği iddiaları ortaya atılmaya başlandı.
OKULLAR SENEYE Mİ AÇILACAK?
Şu anda açıklanan son resmi bilgiye göre; 30 Nisan'a kadar okullar uzaktan eğitime devam edecek. Takvimde bir değişiklik olmazsa 4 Mayıs itibariyle ders başı yapılması gerekiyor.
Özellikle bilim kurulunun yaptığı çalışmaları ve kurulun görüşlerini kamuoyuna açıklayan Bilim kurulu Üyesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, okul tatilinin eylül ayına kadar uzaması hususunda görüş bildirdiğini açıkladı.
Bu husustan yola çıkarak 30 Nisan 2020 tarihinde korona virüs salgının etkileri tamamen ortadan kalkmaz ise , Milli Eğitim Bakanlığı bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda okulların tatilini eylül ayına kadar uzatacaktır. Konuyla ilgili resmi bir açıklama 30 Nisan tarihi yaklaştığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacaktır.
MEB tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
BAKAN SELÇUK'TAN ÖYKÜ YAZIN ÇAĞRISI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek öykü yarışmasına katılmaları çağrısında bulunarak, "Hayallerinizin öyküsünü yazın. Aralarından belirleyeceğimiz 100 öyküyü, 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönümünde kitaplaştıralım." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında serbest konulu, öğrencilerin hayallerini içeren öykü yazma yarışması düzenlenecek.
Öğrencilerin yazdığı öyküler, en geç 12 Nisan'a kadar elektronik posta veya telefon aracılığıyla öğretmenlere ulaştırılacak. Gönderilen eserler arasından Bakanlık Komisyonu tarafından belirlenecek 100 eser, 23 Nisan'ın 100'üncü yılı dolayısıyla oluşturulacak öykü kitabında yer alacak.
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL İÇERİK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kaynaştırma öğrencileri için hazırlanan Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosunun ilkinin 17 Nisan'da TRT EBA TV'de yayınlanmaya başlanacağını bildirdi.
Normal öğretim programı takip eden kaynaştırma yoluyla öğrenimlerine devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, "www.eba.gov.tr" ve TRT EBA TV'de oluşturulan içeriklerden faydalanıyor.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kaynaştırma öğrencilerine yönelik kavram öğretimi, günlük yaşam becerileri ve akademik gelişim alanına ait 19 uygulama, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile Genel Müdürlüğün "orgm.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden kullanıcıların hizmetine sunuldu.
Bakanlık tarafından, "444 0 632" telefon hattı üzerinden evlerinde özel eğitim ihtiyacı olan çocukları olan velilere, eğitim ve öğretim yöntem ve metodlarıyla alakalı müşavirlik hizmeti de sunuluyor.
ÇOCUKLAR İÇİN YENİ HİZMET
Bakanlık, Corona Virüs önlemleri kapsamında evde uzaktan eğitim alan çocuklar için yeni bir hizmeti devreye soktu.
MEB, bu dönemde çocukların merakını canlı tutmak için gayret sarf eden velilere destek olmak, çocukların öğrenme isteğini artırmak, öğrenmeyi daha keyifli hale getirmek, öğrenme serüvenlerine katkı sunmak için TRT EBA TV kanallarına yeni içerikler hazırladı.
Bu kapsamda çocuklar tarafından Bakanlığın "tanitim@meb.gov.tr" adresine gönderilen, günlük hayata, bilime ve tabiat olaylarına yönelik sorular MEB tarafından yanıtlandı.
Kapsamlı alan araştırmasının ardından bilimsel ya da teknik cevapların çocukların diline ve öğrenme düzeyine uygun yanıtlanarak hazırlanan videolar, "Merak Gıdıklayan Sorular" serisi adıyla TRT EBA TV'de teneffüs aralarında yayımlanmaya başladı.
Sorulara uygun seslendirmelerle oluşturulan görseller ile kullanılan müzikler Bakanlığın uzman ve öğretmenleri tarafından hazırlandı.
Bu kapsamda, "Navigasyon uygulamaları nasıl çalışır?", "Balıkların kulakları var mıdır?", "Yıldızlar nasıl kayar?", "Ahtapotların kaç kolu vardır?" gibi yüzlerce soruya yanıt verildi.
MEB uzmanlarının, bilim, sanat, spor ve yaşam alanlarında farklı içerikler geliştirmeye devam edeceği öğrenildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden "Çocuklarımızın merak ettiği bunun gibi yüzlerce soruyu ve cevaplarını TRT EBA TV kanallarında veriyoruz. Çocuklarınızın merak ettikleri soruları tanitim@meb.gov.tr adresine iletin, çocuklarımız için cevaplarını TRT EBA TV kanallarında verelim" çağrısında bulunmuştu.
Çocuklar, merak ettiği sorularını "tanitim@meb.gov.tr" adresine iletebiliyor.