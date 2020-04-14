Okullar bu yıl tatil mi, seneye mi açılacak? Okullar ne zaman açılacak? MEB açıklamaları

Okullar bu yıl tatil mi? Okullar seneye mi açılacak? Okullar ne zaman açılacak? Bu sorular öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi EBA TV ile uzaktan eğitim almaya devam ediyor. MEB'in aldığı son karara göre; okulların 4 Mayıs tarihinde açılması gerekiyor. Ancak MEB takvimine bakıldığında, yaz tatili için kısıtlı bir süre kalıyor. Bu nedenle okulların seneye açılabileceği iddiaları ortaya atılmaya başlandı.

OKULLAR SENEYE Mİ AÇILACAK?

Şu anda açıklanan son resmi bilgiye göre; 30 Nisan'a kadar okullar uzaktan eğitime devam edecek. Takvimde bir değişiklik olmazsa 4 Mayıs itibariyle ders başı yapılması gerekiyor.