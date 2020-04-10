Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada "Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.
Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2020
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