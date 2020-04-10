Özel okul ücreti kapalı dönemde ödenir mi?

Tüm dünyada büyük bir hızla yayılan corona virüs Türkiye'de de önlemlere neden oldu.

Alınan önlemlerden biri de eğitim alanında oldu. Buna göre ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edildi. Eğitimin 23 Mart itibarıyla televizyon ve internet üzerinden devam edeceği kaydedildi. Yine bu dönemde üniversiteler de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edildi.

VELİLER SÖZLEŞMELERİ KONTROL ETMELİ

TRT Haber'in haberine göre, eğitimde alınan bu karar, "Kapalı olan bir özel okul ya da kreşin aylık ücreti ödenmeye devam eder mi?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Avukat Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu, bu tür durumlarda Borçlar Kanunu'nun devreye girdiğini söyledi.

"Borçlar Kanunu gayet açık" diyen Hacıbektaşoğlu, "Mücbir sebep durumunda sözleşmenin akit tarafları sözleşmeye bağlı değildir. Bu madde hemen hemen tüm sözleşmelerde yer alır" dedi.

Buna göre 'Mücbir durum dışında taksit ödenmemesi söz konusu olamaz' yaklaşımının kabul görüldüğünü belirten Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Velilerin burada dikkat etmesi gereken nokta; ilgili eğitim kurumuyla imzaladıkları sözleşme. Eğer sözleşmede mücbir durum maddesi varsa zaten herhangi bir ücret ödemesi söz konusu olamaz. Ancak sözleşmede bu duruma herhangi bir atıf yoksa, o zaman tartışma 'Yaşanan bu durum mücbir durumu kapsıyor mu kapsamıyor mu?' çerçevesinde gerçekleşir."