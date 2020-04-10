LGS başvuru bilgisi sorgula! eokul.meb.gov.tr LGS başvuru bilgisi sorgulama ekranı erişime açıldı. Öğrenciler ve veliler eokul.meb.gov.tr adresinden, otomatik yapılan LGS başvuruları hakkında bilgi alabiliyor. Peki, LGS giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS giriş belgelerinin yayınlanma tarihi de belli oldu. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.