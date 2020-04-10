YSK'de çıkacak konular hangileri? 2020 YKS konuları belli oldu. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle ertelenen ve 25-26 Temmuz'da yapılacak YKS'de öğrencilerin hangi konulardan ve dönemlerden sorumlu oldukları belli oldu. 9, 10, 11. sınıf müfredatının yanı sıra öğrenciler 12. sınıf birinci döneminden de sorumlu olacak. YKS, TYT, AYT konularına sayfamızdan ulaşabilir ve 12. sınıf birinci döneminde sorumlu olacağını konuları öğrenebilirsiniz.

YKS'DE ÇIKACAK KONULAR!

25-26 Temmuz'da düzenlenecek YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

12. SINIF FİZİK KONULARI

Çembersel Hareket

Düzgün Çembersel Hareket

Dönerek Öteleme Hareketi

Açısal Momentum Kütle