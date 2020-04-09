Okullar ne zaman açılacak? Okul tatili uzatıldı mı? İlkokul, ortaokul, lise okul tatili hakkında öğrenciler ve veliler araştırma yapıyor. Son günlerde sosyal medyada okul tatilinin uzayabileceği şeklinde yorumlar yapılıyor. Bu yorumların ardından gözler MEB açıklamalarına çevrildi. Öğrenciler şu anda EBA canlı yayınlarıyla uzaktan eğitim alıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte yanıtı!
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okul tatilinin uzatılıp uzatılmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Son alınan karara göre okulların 30 Nisan'a kadar tatil edildiği duyurulmuştu. Bu durumda okulların 4 Mayıs Pazartesi açılması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçmiş dönemde yaptığı açıklamalarında şunların altını çizdi:
"Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurlulunn önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu. Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım."
LGS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran tarihinde düzenlenecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav, 8'inci sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak. LGS başvuru kılavuzuna göre, bakanlık tarafından başvurusu gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacak. Başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek olan öğrenciler, isterlerse sınava girecek, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak.
LGS BAŞVURULARI NASIL OLACAK?
2019-2020 öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır. Geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurularına dair bilgiler, okul koordinatörleri tarafından YÖBİS üzerinden kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri 22 Nisan 2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.
Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılan resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.
Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildireceklerdir. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 22 Nisan 2020 tarihine kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklardır. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.