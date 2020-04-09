AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınavları kaç gün sürecek, nasıl yapılacak? AÖF bahar dönemi sınavları için sayılı gün kaldı. Uzaktan üniversite okuyan öğrenciler, AÖF tarafından hazırlanacak sistem ile online sınava girecek. Peki, AÖF sınavları nasıl olacak? Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecektir. Gerekli teknolojik altyapıya sahip değilseniz, çağrı merkezinden 6-7-8 Nisan 2020 tarihlerinde randevu alarak, istediğiniz herhangi bir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürosunda, internet ortamında yapılacak sınava girebilirsiniz.

AÖF SINAV TARİHLERİ!

Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Sınav sistemi 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 20 gün boyunca öğrencilerin erişimine açık olacaktır. Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurulması gerekiyor.