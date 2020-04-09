MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? EKYS sınav sonuçları için yaklaşık 50 bin öğretmen meraklı bekleyiş içerisinde. Öğretmenlerin, müdür veya müdür yardımcısı olmak için giriş yaptığı EKYS sınavı Mart ayında düzenlenmişti. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçlarının 9 Nisan itibariyle açıklanacağı belirtilmişti. Peki, MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde…
EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
EKYS sonuçları henüz açıklanmadı. EKYS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı bilgisi verilmedi. Sonuçların gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
İTİRAZ SÜRECİ NASIL OLACAK?
Sınavın değerlendirilmesinde yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacaktır.
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. MEB EKYS sınav sonuçları 9 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir.
İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvuracaktır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılacaktır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.).
Bu adayların, inceleme masrafları karşılığı ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir.
Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılacaktır. ÖSYM, süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.
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