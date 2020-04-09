MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

İTİRAZ SÜRECİ NASIL OLACAK?

Sınavın değerlendirilmesinde yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacaktır.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. MEB EKYS sınav sonuçları 9 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir.

İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvuracaktır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılacaktır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.).