Okullar ne zaman açılacak? Okul tatili uzatıldı mı? İlkokul, ortaokul, lise okul tatili hakkında öğrenciler ve veliler araştırma yapıyor. Son günlerde sosyal medyada okul tatilinin uzayabileceği şeklinde yorumlar yapılıyor. Bu yorumların ardından gözler MEB açıklamalarına çevrildi. Öğrenciler şu anda EBA canlı yayınlarıyla uzaktan eğitim alıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte yanıtı!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okul tatilinin uzatılıp uzatılmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Son alınan karara göre okulların 30 Nisan'a kadar tatil edildiği duyurulmuştu. Bu durumda okulların 4 Mayıs Pazartesi açılması bekleniyor.