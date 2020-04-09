MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? EKYS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? EKYS sınav sonuçları için yaklaşık 50 bin öğretmen meraklı bekleyiş içerisinde. Öğretmenlerin, müdür veya müdür yardımcısı olmak için giriş yaptığı EKYS sınavı Mart ayında düzenlenmişti. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçlarının 9 Nisan itibariyle açıklanacağı belirtilmişti. Peki, MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde…

EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2020-MEB-EKYS sınav sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, "15 Mart 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2020-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Nisan 2020 tarihinde saat 14.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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