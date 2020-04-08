Yaz aylarında üniversitede eğitim, ders olacak mı? Üniversiteler yazın eğitim mi yapacak?

* Yaz okulunda ders içeriklerinin diğer üniversiteyle uyuşması şartıyla istediğiniz üniversitenin yaz okulundan ders seçebilir veya alabilirsiniz. Son zamanlarda bazı üniversiteler YÖK sıralamasında kendisinden üstte olan üniversitelerden ders seçmenize izin veriyor ama bu durum her üniversite için geçerli değildir. Bunun yanında başka bölümlerden de ders alma hakkında sahipsiniz bu işlemleri yaparken üniversitenizin ilgili yeriyle görüşerek dilekçe yazmanız ve ders içerik uyumunu kontrol ettirmeniz gerekmektedir.

* Yaz okullarında harf notu sınırlaması da bulunmaz harf notunuz ister FF,DD,BB,BA...vb. olsun her durumda ders alabilirsiniz. Sınavdan alacağınız ders notu ne olursa olsun sisteme geçirilmektedir. Yükseltmek istediğinizden dersten kalabilir veya kaldığınız dersten geçebilirsiniz.