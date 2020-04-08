Yaz aylarında üniversitede eğitim, ders olacak mı? Üniversiteler yazın eğitim mi yapacak?

Üniversite yaz okulu düzenlemesi nedir? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif; salgın nedeniyle eğitime verilen aranın yaz tatilinde telafi edilmesi amaçlanıyor. Teklifle ayrıca; Ankara ve Kocaeli illerinde yeni vakıf üniversitesi kuruluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda uzatan eğitime geçilmişken Üniversitelerin bahar dönemi uzaktan eğitimle yapıldı. Uygulamalı derslerin eğitimi yaz aylarına bırakılmış ancak kesin bir karar verilmemişti. Peki üniversiteler yazın açık olacak mı, üniversitelerde yaz eğitimi olacak mı? Yaz aylarında üniversitelerde ders olacak mı?
ÜNİVERSİTELER YAZIN AÇIK OLACAK MI?
AK Parti'den Yükseköğretime ilişkin kanun teklifi geldi. Kanun teklifine göre salgın ve afet durumlarında üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde telafi eğitimi yapılacak.
YAZ AYLARINDA ÜNİVERSİTELERDE DERS OLACAK MI?
YÖK Başkanı Saraç açıklamıştı: Bahar döneminde yüz yüze eğitim olmayacak
YÖK Başkanı Saraç açıklamasında şunları dedi: "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak. Üniversitelerimiz yukarıda zikrettiğimiz uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları altında sunamayacakları programları, dersleri ve uygulamalı dersleri, yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklar. Diğer bir ifadeyle, bu program ve dersler için bahar dönemi takvimini yaz aylarına taşımış oluyoruz."
ÜNİVERSİTE YAZ OKULU NEDİR?
Her öğrenciden ayırt edilmeksizin yaz okulu için belli bir ücret alınmaktadır. Ücretler ders kredi sayısı veya ders saati başına göre hesaplandığı gibi üniversiteden üniversiteye göre farklılık göstermektedir. Bunun için maliyet konusunda net bir şey ifade etmek mümkün değildir.
ÜNİVERSİTE YAZ OKULU DERS SEÇİMİ
Yaz okulunda genel olarak her dersi alabilirsiniz bu konuda bir sınırlama yapılmamıştır lakin üniversiteler yaz okulunda ders açılabilmesi için 10-20 kontenjan şartı koyarak yaz okulu açmaktadır gerekli kontenjan sağlanmaz ise yaz okulu açılma durumu iptal edilebilir.
* Yaz okulunda ders içeriklerinin diğer üniversiteyle uyuşması şartıyla istediğiniz üniversitenin yaz okulundan ders seçebilir veya alabilirsiniz. Son zamanlarda bazı üniversiteler YÖK sıralamasında kendisinden üstte olan üniversitelerden ders seçmenize izin veriyor ama bu durum her üniversite için geçerli değildir. Bunun yanında başka bölümlerden de ders alma hakkında sahipsiniz bu işlemleri yaparken üniversitenizin ilgili yeriyle görüşerek dilekçe yazmanız ve ders içerik uyumunu kontrol ettirmeniz gerekmektedir.
* Yaz okullarında harf notu sınırlaması da bulunmaz harf notunuz ister FF,DD,BB,BA...vb. olsun her durumda ders alabilirsiniz. Sınavdan alacağınız ders notu ne olursa olsun sisteme geçirilmektedir. Yükseltmek istediğinizden dersten kalabilir veya kaldığınız dersten geçebilirsiniz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.