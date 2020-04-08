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    • Eğitim
    • 08.04.2020 12:03
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    • 08.04.2020 12:10
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    'den kanun teklifi: öğrencilerini yakından ilgilendiriyor! telafi eğitimleri yapılacak

    haberi... 'den Yükseköğretime ilişkin sunulan kanun teklifine göre, salgın ve afet durumlarında lerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda nde telafi eğitimi yapılacak.

    Yaz dönemi telafi eğitimleri yapılacak

    , coronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif; salgın nedeniyle eğitime verilen aranın yaz tatilinde telafi edilmesi amaçlanıyor.



    YENİ ÜNİVERSİTELER YOLDA
    Teklifle ayrıca; Ankara ve Kocaeli illerinde yeni vakıf si kuruluyor.

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