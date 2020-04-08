AK Parti, coronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif; salgın nedeniyle eğitime verilen aranın yaz tatilinde telafi edilmesi amaçlanıyor.







YENİ ÜNİVERSİTELER YOLDA

Teklifle ayrıca; Ankara ve Kocaeli illerinde yeni vakıf üniversitesi kuruluyor.