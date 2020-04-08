AK Parti, coronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif; salgın nedeniyle eğitime verilen aranın yaz tatilinde telafi edilmesi amaçlanıyor.
YENİ ÜNİVERSİTELER YOLDA
Teklifle ayrıca; Ankara ve Kocaeli illerinde yeni vakıf üniversitesi kuruluyor.
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