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    • Eğitim
    • 08.04.2020 10:15
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    • 08.04.2020 10:15
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    Son dakika: 'ye ilişkin örnek soru kitapçığı yayımladı

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığınca (), Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı. Kitapçık http://odsgm.meb.gov.tr ve meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

    MEB yayımladı! İşte soru kitapçığı

    kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan , bu kapsamda hazırlanan ikinci soru kitapçığını http://odsgm.meb.gov.tr ve meb.gov.tr adresinden erişime açtı.

    Bakanlık, bu çerçevede ilk örnek soru kitapçığını ise 27 Mart'ta yayımlamıştı.

    KİTAPÇIĞA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN

    LGS'ye giren öğrenciler için 2019 Ekim ayından beri her ay hazırlanan örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, örnek soru kitapçıklarını artık 15 günde bir, birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde yayımlayacak.

    LGS kapsamında, 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar soruya yer verildi.

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