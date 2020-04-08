LGS 2020 Nisan ayı örnek soruları! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarının yer aldığı ikinci örnek soru kitapçığını yayımladı. Her 15 günde bir örnek soru kitapçığı MEB tarafından her ay hazırlanarak, internet sitesinden erişime açılacak. Peki, 2020 LGS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
LGS 2020 NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI
LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ikinci soru kitapçığını http://odsgm.meb.gov.tr ve meb.gov.tr adresinden erişime açtı.
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15 GÜNDE BİR ÖRNEK KİTAPÇIK YAYIMLANACAK
Bakanlık, bu çerçevede ilk örnek soru kitapçığını ise 27 Mart'ta yayımlamıştı.
LGS'ye giren öğrenciler için 2019 Ekim ayından beri her ay hazırlanan örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, örnek soru kitapçıklarını artık 15 günde bir, birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde yayımlayacak.
2020 LGS NE ZAMAN?
LGS kapsamında, 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar soruya yer verildi.
LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
7 Haziran'da yapılacak 2020 Liselere Giriş Sınavı (LGS) için bu yıl 8'inci sınıf öğrencileri şahsen başvuru yapmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başvuruları tüm öğrenciler adına otomatik olarak yapacak. Sınava girme zorunluluğu yok. İstemeyen öğrenciler sınava girmeyecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan bu yenilik dışında LGS'de bu yıl öğrencileri bekleyen diğer değişiklikler ise şöyle:
KONTENJANLAR ARTTI
Sınavla öğrenci alacak liselerin sayısı bin 856. Geçen yıl 139 bin 120 olan kontenjan bu yıl yaklaşık yüzde 53 artırılarak 213 bin 128 oldu. Her ilde sınavla öğrenci alacak 1 Anadolu lisesi olacak.
LİSELERİN KONTENJANLARI NE KADAR?
Anadolu liselerinin kontenjanları 71 bin 494, fen liseleri 46 bin 710, sosyal bilimler liseleri 12 bin 846, Anadolu imam hatip liseleri 42 bin 8, Mesleki ve teknik Anadolu liselerininki ise 40 bin 70 olacak.
SINIF MEVCUTLARI ARTTI
4+4+4 sistemi kapsamında 66 aylıkken okula başlayanlar da bu yıl liseli olacak. Dolayısıyla LGS'ye girecek öğrenci sayısı 600 bin artacak. Sınıf mevcutları da bu gelişmeye göre düzenlendi. Bazı Anadolu lislerinde sınıf mevcudu 40'a fen liselernde ise 34'e kadar çıkabilecek.
SORU SAYISI AYNI
Öğrencilere birinci dönem müfrerdatından soru sorulacak. Sınav süreleri ve soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. İki oturum halinde yapılacak sınavda sayısal bölüm 40, sözel bölüm 50 sorudan oluşacak. Süre de sözel bölüm için 75, sayısal bölüm için 80 dakika. Geçen yıllarda olduğu gibi 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.
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