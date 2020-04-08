LGS 2020 Nisan ayı örnek soruları! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarının yer aldığı ikinci örnek soru kitapçığını yayımladı. Her 15 günde bir örnek soru kitapçığı MEB tarafından her ay hazırlanarak, internet sitesinden erişime açılacak. Peki, 2020 LGS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

LGS 2020 NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ikinci soru kitapçığını http://odsgm.meb.gov.tr ve meb.gov.tr adresinden erişime açtı.

LGS NİSAN 2020 SÖZEL BÖLÜM SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS NİSAN 2020 SAYISAL BÖLÜM SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ