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    • Eğitim
    • 08.04.2020 06:47
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    • 08.04.2020 06:47
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    ! 8 Nisan Çarşamba TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın izle

    seçeneği 8 Nisan Çarşamba günü dersleri canlı olarak takip edecek olan milyonlarca öğrenciler tarafından araştırılıyor. Türkiye genelinde eğitimini sürdüren öğrenciler, EBA TV'nin uzaktan eğitim yayınları sayesinde dersleri takip edebiliyor. Bu kapsamda EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise kanalı canlı yayın izleme seçeneği öğrenciler tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı izleme linkleri...

    EBA TV canlı izle

    seçeneği hakkındaki araştırmalar sabah saatlerinden itibaren artış gösterdi. ürkiye genelindeki milyonlarca öğrenci EBA TV ile eğitim almaya devam ediyor. Öğrenciler 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim almaya devam edecek. MEB tarafından TRT işbirliğiyle hazırlanan derslerde öğretmenler detaylı konu anlatımı yapıyor ve öğrenciler dersleri canlı olarak takip edip notlarını alarak derslerinden geri kalmamış oluyor. İşte EBA TV izleme linklerine dair detaylar...

    EBA TV İLKOKUL İZLE!

    EBA TV ORTAOKUL İZLE!

    EBA TV LİSE İZLE!

    EBA TV FREKANSLARI

    Milli Eğitim Bakanlığı, TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.

    Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:

    DERS PROGRAMI

    İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.

    Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.

    Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

    Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

    EBA TV DERS İÇERİKLERİ

    TRT-EBA TV'de ilk aşamada temel derslerle yayınlar başladı. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri veriliyor. Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanıyor ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı yer alıyor .

    Ortaokul kademesinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri yer alıyor. Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler veriliyor.

    TRT-EBA FREKANS BİLGİLERİ

    Uydu: Türksat 4A
    Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3
    Frekans: 12084 H 13750

    HD Alış bilgileri:

    Alış frekansı :12.084 MHz

    Polarizasyon : Yatay (H)

    Sembol oranı : 13.750

    FEC : 2/3

    SD Alış bilgileri:

    Alış frekansı :11.916 MHz

    Polarizasyon : Dikey (V)

    Sembol oranı : 30.000

    FEC : 3/4

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