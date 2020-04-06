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Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) başvurular otomatik yapılacak

Sınava giriş belgeleri 28 Mayıs’tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

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Başvurular otomatik
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Corona nedeniyle gereken tüm tedbirleri aldı. 7 Nisan'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) için de hazırlıklarını tamamladı. 8'inci sınıf öğrencilerinin sınav için şahsen başvuru yapmasına gerek kalmadı. (MEB)'nın başvuruları otomatik yapacağı vurgulandı.


Ceyda KARAASLAN

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