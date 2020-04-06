7 Haziran'da yapılacak 2020 Liselere Giriş Sınavı (LGS) için bu yıl 8'inci sınıf öğrencileri şahsen başvuru yapmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başvuruları tüm öğrenciler adına otomatik olarak yapacak. Sınava girme zorunluluğu yok. İstemeyen öğrenciler sınava girmeyecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan bu yenilik dışında LGS'de bu yıl öğrencileri bekleyen diğer değişiklikler ise şöyle:

KONTENJANLAR ARTTI: Sınavla öğrenci alacak liselerin sayısı bin 856. Geçen yıl 139 bin 120 olan kontenjan bu yıl yaklaşık yüzde 53 artırılarak 213 bin 128 oldu. Her ilde sınavla öğrenci alacak 1 Anadolu lisesi olacak.



LİSELERİN KONTENJANLARI NE KADAR? Anadolu liselerinin kontenjanları 71 bin 494, fen liseleri 46 bin 710, sosyal bilimler liseleri 12 bin 846, Anadolu imam hatip liseleri 42 bin 8, Mesleki ve teknik Anadolu liselerininki ise 40 bin 70 olacak.



SINIF MEVCUTLARI ARTTI: 4+4+4 sistemi kapsamında 66 aylıkken okula başlayanlar da bu yıl liseli olacak. Dolayısıyla LGS'ye girecek öğrenci sayısı 600 bin artacak. Sınıf mevcutları da bu gelişmeye göre düzenlendi. Bazı Anadolu lislerinde sınıf mevcudu 40'a fen liselernde ise 34'e kadar çıkabilecek.



SORU SAYISI AYNI: Öğrencilere birinci dönem müfrerdatından soru sorulacak. Sınav süreleri ve soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. İki oturum halinde yapılacak sınavda sayısal bölüm 40, sözel bölüm 50 sorudan oluşacak. Süre de sözel bölüm için 75, sayısal bölüm için 80 dakika. Geçen yıllarda olduğu gibi 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.



SINAV YERİ DEĞİŞEBİLİR

Koronavırüs salgını bu yıl LGS kılavuzuna "karantina" kelimesinin girmesine neden oldu. Kılavuza göre doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu'nun teklifi üzerine bakanlık öğrencinin sınav yerini değiştirilebilecek.



BİLGİLERİNİZİ KONTROL EDİN

Tüm öğrenciler bugünden itibaren LGS başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecek. Öğrenci ve velilerin bu bilgileri mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Fotoğraf, öğrenci bilgileri, yabancı dil seçimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi muafiyeti ve özel durumu olan öğrencilerin durumlarının güncel olması gerekiyor. Eksiklik varsa kayıtlı olduğunuz okulun müdürlüğüne bildirmeniz gerekiyor. Sınava giriş belgeleri 28 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.



23 NİSAN NASIL KUTLANACAK?

BU yıl 100'üncü yıldönümüne giren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs tedbirleri dışarıda kutlanamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan için özel bir program hazırlıyor. Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 100'üncü yıl kapsamında aylar öncesinden hazırlık yapıldığını belirtti ve "Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" dedi.



(minikaGO Dergisi öneriyor) Günün Oyunu PONG HAU Kİ



-Ne gerekiyor?

-Bir masa ve 2 kişi.

-İki oyuncu için iki farklı renkte ikişer düğme veya taş

Kağıt üzerine, dikdörtgen olacak biçimde bir çarpı işareti çizilir. Çarpının bir uzun, iki kısa kenarı düz çizgiyle kapatılır, uzun kenarlarından biri açık kalır. Oyuncular, taşlarını sırayla çizgilerin kesişme noktalarına koyarlar ve sırayla ilerletirler. Taş yerleştirme veya hareket ettirme esnasında taşları, rakip oyuncu taşları tarafından sıkıştırılan oyuncu kaybeder. Oyunda taşlar birbiri üzerinden atlatılamaz, düz olarak ilerletilir.