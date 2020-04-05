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Ziya Selçuk: Her çocuğa erişeceğiz

Coronavirüs önlemleri nedeniyle okullarda eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “EBA sayesinde her öğrenciye eşit eğitim imkanı sağladık” dedi.

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Her çocuğa erişeceğiz
Coronavirüs önlemleri nedeniyle okullarda eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi. Milyonlarca öğrenci, dersleri EBA üzerinden dinledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitim sistemiyle ilgili hem öğrencileri hem de velileri bilgilendirdi. "Şu an okullarımızda okuttuğumuz derslerin her biri EBA'da mevcut. Türkiye'nin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimize eşit öğrenme ve öğretme imkânı sağladık" dedi.


Burak Erdem ÇELİK

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