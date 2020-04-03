2020 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! TUS sonuçlarının duyurulmasının ardından, tercih yapan binlerce kişi TUS yerleştirme sonuçları hakkında araştırma yapmaya başladı. TUS yerleştirme sonuçları merakla bekleniyordu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte, TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS birinci dönem tercihleri 25-31 Mart'ta alındı. Bu kapsamda, tercihleri alınan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?

6 bin 916 adayın tercihte bulunduğu 2020 TUS 1. dönem yerleştirme sürecinde 6 bin 155 kişilik kontenjana toplamda 4 bin 875 kişi yerleştirildi. TUS sonuçları ile boş kalan kontenjan sayısı ise bin 280 olarak açıklandı. Yabancı uyruklu 290 kişinin tercih yaptığı süreçte 415 kişilik kontenjana 244 kişi yerleştirildi.

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.