Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS başvuru kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. LGS kapsamında yapılacak merkezi sınav sonuçları 1 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Peki, MEB LGS başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

BAKANLIĞIN SİTESİNDEN DUYURULDU

Kılavuzda listesi ve kontenjanları verilen merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslar yer aldı.