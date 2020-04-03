Sözleşmeli Öğretmen kontejan listesi 2020! Sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alınacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapılacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak. Öğretmen adayları açıklanan takvimi araştırmaya başladı. MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. İşte Sözleşmeli Öğretmen kontenjan listesi 2020! 2020 Haziran Sözleşmeli Öğretmen atama takvimi ve kontenjanı detayları... Sözleşmeli öğretmenlik ilanları ardından çeşitli sorular gündeme geliyor. Sözleşmeli öğretmenlik nedir, görev süresi ne kadar?
20 bin sözleşmeli öğretmen taban-tavan kontenjan listesi!
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi duyuruda, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuruların 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacağı, adayların sözlü sınava alınacakları merkezlerin ilanının 22 Haziran'da gerçekleşeceği belirtildi.
Sözlü sınav için belirlenen tarih aralığı 6-25 Temmuz 2020 olurken, sözlü sınav sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağı kaydedildi. 20 Bin Atama tercihleri 31 Ağustos ile 4 Eylül 2020 tarihlerinde alınacak, Atama sonuçları 8 Eylül'de ilan edilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÜRESİ
Sözleşmeli öğretmenlik süresinin. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indirilmesi gündemdeydi. Konuyla ilgili son durum 2023 Eğitim Vizyonu'nda gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili söz verdikleri gibi süreyi kısaltma noktasında bir çabalarının olduğunu, bunun da TBMM onayıyla hayata geçtiğini, ayrıca öğretmenlik meslek kanunu tasarısını da paydaşlardan görüşler alarak Cumhurbaşkanlığı makamına sunduklarını, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlattı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere,
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, 1.6. 2017 veya 2018 yılında yapılan
Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.
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