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Son dakika: ' ' uygulaması bugün başlıyor! ...

Son dakika haberi... Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber geldi. sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan uygulamasının pilot çalışmaları bugün başlatılıyor.

  • Eğitim
  • 30.03.2020 11:23
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 12:06
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'EBA Canlı Sınıf' uygulaması bugün başlıyor

() yetkililerinden alınan bilgiye göre, uygulaması, pilot çalışmaların ardından kademeli olarak genelinde başlayacak.

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

Canlı sınıf uygulamasına 8. sınıflarda okuyan 1 milyon 700 bin dolayında, lise son sınıflarda okuyan yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılması planlanıyor.

MÜDÜRLER, ÖĞRETMENLERE VE ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRME YAPACAK
Canlı sınıfların oluşturulmasında okul müdürleri yetkili olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli programlar yüklenecek. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda üzerinden bilgilendirme yapacak.

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebilecekler.

Pilot uygulama kapsamında, 1000'in üstünde sınıf derslere canlı bağlanacak.

TELEVİZYONLARDA SORU ÇÖZÜM SAATLERİ OLACAK
Bakanlıkça ayrıca 8. ve 12. sınıf öğrencileri için YKS ve LGS'de sorumlu oldukları konuları kapsayan programlar hazırlanıyor.

EBA TV Lise CANLI YAYIN

Bu süreçte TRT-EBA kanallarında özellikle 8'inci sınıf öğrencilerinin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru-çözüm saati hazırlandı. Çocuklar, bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecek.

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