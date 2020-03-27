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Son dakika: 2020-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Başkanlığınca ertelendi

Son dakika haberine göre Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelendi..

  • Eğitim
  • 27.03.2020 17:33
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 17:41
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Bir sınava daha erteleme kararı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 14 Haziran'a ertelendiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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