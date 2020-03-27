27 Mart EBA TV tekrar izle! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri EBA ders tekrarları izleme ekranını araştırıyor. Dersi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyen öğrenciler, haberimizden EBA TV tekrar izleme ekranına ulaşabilir. Öğrenciler uzaktan eğitim sayesinde derslerinden geri kalmadan konuları takip edebiliyor. 30 Nisan'a kadar sürecek uzaktan eğitimin merkezi EBA TV olacak. İşte, EBA TV tekrar izleme ekranı!

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV LİSE CANLI İZLE

EBA TV Lise CANLI YAYIN

EBA TV LİSE DERS TEKRARLARI!

EBA TV ORTAOKUL DERS TEKRARLARI

EBA TV İLKOKUL DERS TEKRARLARI!

EBA TV LİSE HANGİ SINIF DERSLERİ SAAT KAÇTA İZLEYECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim sisteminin sıkıntısız sürdürülebilmesi için öğrencilerin dersleri TV kanallarından izlemesi uyarısında bulundu.

MEB'den verilen bilgide, EBA internet portalına erişim sıkıntısıyla ilgili zaman zaman gelen şikayetlerin, sisteme eş zamanlı olarak yüklenilmesinden kaynaklandığı bildirildi. Uzaktan eğitimde buluşma noktasının TRT EBA TV ekranları olduğunu belirten MEB, bu süreçte internet portalının sadece ders tekrarı ve anlaşılmayan konularla ilgili desteğe ihtiyaç duyulduğunda ziyaret edilmesi gerektiğini vurguladı.

EBA'nın mevcut sistem altyapısının 18 milyon öğrencinin eş zamanlı kullanımı için geliştirmeye devam edildiğini belirten MEB, eba.gov.tr kullanım saatleriyle ilgili öğrenciler için saatlik bir program hazırlandığını da bildirdi.

EBA TV DERS İÇERİKLERİ

TRT-EBA TV'de ilk aşamada temel derslerle yayınlar başladı. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri veriliyor. Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanıyor ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı yer alıyor .

Ortaokul kademesinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri yer alıyor. Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler veriliyor.

TRT-EBA FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3

Frekans: 12084 H 13750

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4