EBA TV tekrar izle! Öğrencilerin ders kanalı EBA TV tekrar izleme ekranı! EBA TV ders tekrarları tek parça izlemek isteyen öğrenciler internetten EBA TV tekrar saatleri ve izleme linkini araştırıyor. EBA TV tekrar kesintisiz tek parça yayını sayesinde, kaçırdığınız dersleri izleyerek konudan geri kalmayabilir ve tekrarlar ile pekiştirme yapabilirsiniz. Peki; EBA TV tekrar saatleri kaç? EBA TV'de günün yayınları öğlene kadar devam ediyor. Öğleden sonra ise tekrar yayınlara geçiliyor. Televizyonda, TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanal üzerinden yayın yapılıyor.

EBA TV TEKRAR SAATLERİ!

TRT EBA TV ders tekrarlarını ilkokul - ortaokul için saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da, lise için 15.00-21.00 arasında izleyebilirsiniz.

EBA TV LİSE DERS TEKRARLARI!

EBA TV ORTAOKUL DERS TEKRARLARI

EBA TV İLKOKUL DERS TEKRARLARI!

EBA TV DERS İÇERİKLERİ

TRT-EBA TV'de ilk aşamada temel derslerle yayınlar başladı. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri veriliyor. Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanıyor ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı yer alıyor .

Ortaokul kademesinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri yer alıyor. Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler veriliyor.

TRT-EBA FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3

Frekans: 12084 H 13750

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4