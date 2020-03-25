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() tercihleri nasıl yapılır? 2020 kontenjan taban puanları!

tercihleri nasıl yapılır? 2020 ÖSYM adresinden açıklandı. taban puanları tercih yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. için 25-31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar tercihlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak. İşte, TUS kontenjan ve taban puanları!

  • Eğitim
  • 25.03.2020 18:07
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 18:07
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Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS tercihleri nasıl yapılır?

tercihleri nasıl yapılır? 2020 yayınlandı ve tercih yapacak kişiler taban puanları hakkında araştırma yapmaya başladı. 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 25-31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adayların tercih yapabileceği kontenjanlar da duyuruldu. İşte, TUS kontenjan taban puanları!

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi 31 Mart 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Mart 2020 günü saat 10.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

TUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TUS KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TUS HAKKINDA BİLGİ

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

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Haberler Eğitim Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercihleri nasıl yapılır? 2020 TUS başvuru kılavuzu kontenjan taban puanları!
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