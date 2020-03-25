Okullar tatil mi? Okullar hangi illerde tatil edildi? sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüsteki son durumu ve okulların tatil olup olmayacağına dair açıklamalarda bulunuyor. Peki, 25 Mart MEB tatil açıklaması var mı? İşte yapılan son dakika açıklamaları

OKULLAR TATİL Mİ? OKULLAR HANGİ İLLERDE TATİL EDİLDİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uygulama bir tatil değildir, eğitim devam ediyor. Uzaktan eğitimde çocuklarımız derslerinden geri kalmamalı. Birazdan Milli Eğitim Bakanımız açıklayacak; okullara verilen ara uzatılacak." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bütün anneler-babalar müsterih olsun. Her türlü senaryoya hazırız. Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığı bizler için çok önemli. Bizler Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini alarak bu kararları veriyor. Yine ortaklaşa bir kararla 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim devam edecek." şeklinde konuştu.