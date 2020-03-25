Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 18 milyon öğrencinin uzaktan eğitim alması için ibaşlatılan EBA TV 'nin dün ikinci yayını gerçekleşti. İlkokul 1 ve 2'nci sınıflara hayat bilgisi ve matematik, ilkokul 3'üncü sınıflara hayat bilgisi ve fen bilimleri, ilkokul 4'üncü sınıflara da sosyal bilgiler ve fen bilimleri dersleri verildi. Ortaokullar da sosyal bilgiler, fen bilimleri ve inkılap tarihi derslerini tamamladı. Liseler de tarih, kimya, Arapça, siyer, ve inkılap derslerini gördü. Uzaktan eğitimin süresinin uzayıp uzamayacağına dair karar bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla yapılacak Bilim Kurulu toplantısında karar verilecek.Sürecin en verimli şekilde değerlendirilmesi için uzaktan eğitim konusunda 40 yıllık deneyimi olan Anadolu Üniversitesi , öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Anadolu Üniversitesi'nin uzaktan öğrenimde yaklaşık 3 milyon öğrencisinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, EBA sisteminin öğrencilerin müfredattan geri kalmamalarını sağlayacağı hatırlatıldı. Açıklamada şu tavsiyelerde bulunuldu:

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

* TV'deki dersler zamanında takip edilmeli, size özel oluşturulan program ve takvimi önceden takip ederek gerekli hazırlıkları yapmalısınız.* EBA üzerinden geçmiş konuları tekrar ederek konu eksiklerinizi kapatabilir, böylelikle tatil sonunda konu eksiğiniz olmadan öğreniminize devam edebilirsiniz.* Sistemde yer alan sınav, test ve alıştırma dokümanlarına ulaşabilir, farklı ders ve sınıflara ait alt konu, konu ve ünite seviyelerinde testlerin yer aldığı sınavlar bölümünden, pekiştirmek istediğiniz konulara ait sınavları çözebilirsiniz.* Ekran başındaki süreyi iyi ayarlayın.

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

* Belirli periyotlarla egzersizler yaparak fiziksel rahatsızlıklara karşı önlem almalısınız. Sizi paniğe sürüklemeye çalışan, sosyal medyadaki yalan haberlere aldırmadan, uzmanların açıklamasını takip etmelisiniz.* Anadolu Üniversitesi Sanal Müze Uygulaması sayesinde oturduğunuz yerden birçok müzeyi gezebilirsiniz.

EBA TV Lise CANLI YAYIN





* Anadolu Üniversitesi'nin çalgı eğitmenliği, dil öğrenimi, güzel sanatlar, fen ve teknoloji gibi 14 kategoride ders imkânı sunan uygulaması AKADEMA'dan faydalanarak evdeki süreyi verimli hale getirebilirsiniz.



(SABAH)