MEB okullar ne kadar, kaç gün tatil? Üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul ne zaman açılacak?

Okulların tatil süresi uzatıldı mı? Okullar ne kadar tatil olacak? Okulların tatil süresi ne kadar uzatıldı? Üniversiteler, Lise, Ortaokul ne kadar uzatıldı. Sizler için Okulların ne kadar tatil olacağı duyuruldu. Okullar ne kadar tatil edilecek? İşte Okulların tatil edileceği süre. Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile okul tatili meselesini görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun kararının Bilim Kurulu'nun önerilerine göre alınması gerektiğini söylemişti.