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MEB okullar ne kadar, kaç gün tatil? Üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul ne zaman açılacak?

Okulların tatili son dakika uzatıldı mı? Korona Virüs nedeniyle 13:30'da başlayan Bilim Kurulu Korona Virüs tedbirleri açıklandı. Akşam 19:15'te Fahrettin Koca ve Ziya Selçuk okulların ne kadar tatil olacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bütün anneler-babalar müsterih olsun. Her türlü senaryoya hazırız. Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığı bizler için çok önemli. Bizler Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini alarak bu kararları veriyor. Yine ortaklaşa bir kararla 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim devam edecek." şeklinde konuştu..

  • Eğitim
  • 25.03.2020 19:33
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 11:20
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Okulların tatili son dakika uzatıldı mı? Ne kadar, kaç gün uzatıldı?

Okulların tatil süresi uzatıldı mı? Okullar ne kadar tatil olacak? Okulların tatil süresi ne kadar uzatıldı? Üniversiteler, Lise, Ortaokul ne kadar uzatıldı. Sizler için Okulların ne kadar tatil olacağı duyuruldu. Okullar ne kadar tatil edilecek? İşte Okulların tatil edileceği süre. Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile okul tatili meselesini görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun kararının Bilim Kurulu'nun önerilerine göre alınması gerektiğini söylemişti.

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