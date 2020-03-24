Bugünkü
Takvim

Yaz tatili erkene mi alınacak? - lise ve üniversiteye giriş sınavları açıklaması

bir son dakika açıklamasında bulundu. açıklamasında yaz tatilinin erkene alınması ve ile sınavlarının ertelemesi meselesine değindi. Bakan Selçuk, "Hastalıkla ilgili ne zaman pik yapacağı vs bizim konuşmamız doğru değil, bu bir bilim alanı. ile istişare halindeyiz, yarın bir toplantımız olacak.

  • Eğitim
  • 25.03.2020 10:45
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 14:15
ABONE OL
Yaz tatili son dakika erkene mi alınacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada yaz tatilinin erkene alınması ve YKS ile LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceği meselelerine değindi. Bakan Selçuk, "Hastalıkla ilgili ne zaman pik yapacağı vs bizim konuşmamız doğru değil, bu bir bilim alanı. Bilim Kurulu ile istişare halindeyiz, yarın bir toplantımız olacak. Toplantı sonucunda bir değerlendirme yapılır. Önemli olan veriye dayalı yapılması. Somut verilere göre bir karar vereceğiz'' dedi. Pandeminin ilerlemesine göre üniversite giriş sınavı için yeni bir karar alınabilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Eğitim Yaz tatili erkene mi alınacak? MEB-ÖSYM lise ve üniversiteye giriş sınavları açıklaması
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri