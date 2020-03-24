Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada yaz tatilinin erkene alınması ve YKS ile LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceği meselelerine değindi. Bakan Selçuk, "Hastalıkla ilgili ne zaman pik yapacağı vs bizim konuşmamız doğru değil, bu bir bilim alanı. Bilim Kurulu ile istişare halindeyiz, yarın bir toplantımız olacak. Toplantı sonucunda bir değerlendirme yapılır. Önemli olan veriye dayalı yapılması. Somut verilere göre bir karar vereceğiz'' dedi. Pandeminin ilerlemesine göre üniversite giriş sınavı için yeni bir karar alınabilir.
Yaz tatili erkene mi alınacak? MEB-ÖSYM lise ve üniversiteye giriş sınavları açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk açıklamasında yaz tatilinin erkene alınması ve LGS ile YKS sınavlarının ertelemesi meselesine değindi. Bakan Selçuk, "Hastalıkla ilgili ne zaman pik yapacağı vs bizim konuşmamız doğru değil, bu bir bilim alanı. Bilim Kurulu ile istişare halindeyiz, yarın bir toplantımız olacak.
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