Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından EBA TV ders saatleri açıklandı. MEB uzaktan eğitim sisteminin sıkıntısız sürdürülebilmesi için öğrencilerin dersleri TV kanallarından izlemesi uyarısını yaptı. Bu kapsamda derslerin saatlerini öğrenmek isteyen milyonlarca öğrenci arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, EBA TV'den hangi sınıf dersleri saat kaçta izleyecek? İşte detaylar...

EBA TV HANGİ SINIF DERSLERİ SAAT KAÇTA İZLEYECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim sisteminin sıkıntısız sürdürülebilmesi için öğrencilerin dersleri TV kanallarından izlemesi uyarısında bulundu.

MEB'den verilen bilgide, EBA internet portalına erişim sıkıntısıyla ilgili zaman zaman gelen şikayetlerin, sisteme eş zamanlı olarak yüklenilmesinden kaynaklandığı bildirildi. Uzaktan eğitimde buluşma noktasının TRT EBA TV ekranları olduğunu belirten MEB, bu süreçte internet portalının sadece ders tekrarı ve anlaşılmayan konularla ilgili desteğe ihtiyaç duyulduğunda ziyaret edilmesi gerektiğini vurguladı.

EBA'nın mevcut sistem altyapısının 18 milyon öğrencinin eş zamanlı kullanımı için geliştirmeye devam edildiğini belirten MEB, eba.gov.tr kullanım saatleriyle ilgili öğrenciler için saatlik bir program hazırlandığını da bildirdi.

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV LİSE CANLI İZLE

EBA TV Lise CANLI YAYIN

EBA TV FREKANSLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, yarın uzaktan eğitime başlanılacak TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platformlarının güncel bilgilerini paylaştı.

Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden ve Twitter'dan yapılan paylaşıma göre, TRT-EBA TV şu kanallar ve frekanslar üzerinden yayında olacak:

DERS PROGRAMI

İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.

Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.

Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.