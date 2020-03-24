AÖF sınavları ertelendi mi? AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak? Önümüzdeki haftalarda yapılması planlanan AÖF sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ile binlerce öğrenci uzaktan eğitim alma imkanına kavuşuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında virüsle mücadelede eğitim öğretim hayatında önemli değişiklikler yapılıyor. Bu tedbirlerden birisi de sınavların ertelenmesi oldu. Peki, AÖF sınavları ertelendi mi? İşte flaş açıklama…