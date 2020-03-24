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Binlerce öğrenci yanıt arıyor! ertelendi mi? ne zaman yapılacak?

ertelendi mi? ne zaman yapılacak sorusuna öğrenciler yanıt arıyor. Uzaktan eğitimle öğrenim alan öğrenciler AÖF sınavlarının ertelenip ertelemeyeceğini araştırıyor. 18-19 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan AÖF bahar dönemi ara sınavlarının ertelenme ihtimali belirdi. ÖSYM tarafından birçok sınav iptal edilirken, AÖF öğrencilerinde gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte, sorusunun yanıtı!

  • Eğitim
  • 24.03.2020 17:33
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 17:33
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Binlerce öğrenci yanıt arıyor! AÖF sınavları ertelendi mi?

AÖF sınavları ertelendi mi? AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak? Önümüzdeki haftalarda yapılması planlanan AÖF sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ile binlerce öğrenci uzaktan eğitim alma imkanına kavuşuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında virüsle mücadelede eğitim öğretim hayatında önemli değişiklikler yapılıyor. Bu tedbirlerden birisi de sınavların ertelenmesi oldu. Peki, AÖF sınavları ertelendi mi? İşte flaş açıklama…

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