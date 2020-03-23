EKPSS ertelendi mi? Sorusuna yanıt geldi. Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından bazı sınavlar için erteleme kararı çıktı, ileri bir tarihi ertelenen sınavlardan biri de EKPSS oldu. Peki, 2020 EKPSS ne zaman gerçekleştirilecek? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bir Twitter kullanıcısının "EKPSS sınavı 26 ertelenecek mi, bazı 'ertelenecek' söylentileri var da ondan soruyorum." sorusuna "Ertelenecek" yanıtını vermişti.