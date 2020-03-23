EKPSS ertelendi mi? Sorusuna yanıt geldi. Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından bazı sınavlar için erteleme kararı çıktı, ileri bir tarihi ertelenen sınavlardan biri de EKPSS oldu. Peki, 2020 EKPSS ne zaman gerçekleştirilecek? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bir Twitter kullanıcısının "EKPSS sınavı 26 ertelenecek mi, bazı 'ertelenecek' söylentileri var da ondan soruyorum." sorusuna "Ertelenecek" yanıtını vermişti.
EKPSS engelli memur alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 yılı EKPSS sınavı yeni tarihi
Yakın tarihli bazı sınavların ertelenmesi ardından gözler ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan EKPSS 2020 tarihine çevrilmişti, beklenen açıklama geldi. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Takvimde yeni EKPSS 2020 tarihine de yer verildi. 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. EKPSS, engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri için ölçü sınavı olan engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. Tek fark ise EKPSS sınavına belirli engelli statüsünde olan bireylerin katılabileceğidir.
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