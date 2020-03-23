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online mı yapılacak? ? nasıl olacak?

online mı yapılacak? ? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren ’nın nasıl yapılacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Güncel MEB takvimine göre; LGS’nin 7 Haziran’da yapılması planlanıyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan belirsizlik üzerine, LGS’nin ertelenip ertelenmeyeceği araştırılmaya başlandı. Liselere giriş sınavı için online sınav formülü ortaya atıldı. Peki, 2020 ? İşte detaylar…

  • Eğitim
  • 23.03.2020 13:07
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 13:07
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2020 LGS online mı yapılacak?

LGS online mı yapılacak? 2020 LGS ertelendi mi? Liselere geçiş yapacak milyonlarca ilkokul ve ortaokul öğrencisinin gireceği Liselere Giriş Sınavı (LGS) tarihi yaklaştıkça, vatandaşlar LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. LGS'nin online yapılma ihtimali de belirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; sınavların online yapılma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 2020 LGS online mı yapılacak? İşte yanıtı…

LGS ERTELENDİ Mİ?

Bakan Selçuk açıklamasında; "LGS; Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili. YKS ise ÖSYM ve YÖK ile ilgili. LGS ile ilgili olarak, biz ilkesel olarak sınavların zamanında yapılmasını çok önemseriz." diye konuştu.

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Haberler Eğitim 2020 LGS online mı yapılacak? LGS ertelendi mi? Liselere Giriş Sınavı nasıl olacak?
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