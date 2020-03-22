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frekans bilgileri kurulum ayarı nasıl yapılır? EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul nasıl izlenir?

nasıl izlenir? EBA TV frekans bilgileri ler izleyecek öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. EBA TV frekans ayarları nasıl yapılır? tarafından açıklanan bilgilere göre; 3 3 SD kanal üzerinden uzaktan eğitim dersleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek. Ders programına göre öğrenciler televizyonları başına geçip dersleri izleyecek. Peki, EBA TV nasıl izlenir? İşte EBA TV'nin frekans bilgileri… Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek.

  • Eğitim
  • 23.03.2020 09:12
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 11:40
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EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul nasıl izlenir?

Milyonlarca öğrenci yarın uzaktan eğitim ile ders başı yapacaklar. Bu anlamda milyonlar son hazırlıklarını yapma peşine düştü. TRT EBA TV frekans kurulum ayarı nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimde kullanılacak TRT-EBA TV'nin yayın programını açıkladı. Yayın programının açıklanması ile birçok öğrenci ve veli EBA TV frekans ayarlarının nasıl yapıldığı ve EBA TV'nin ne zaman açıllacağını merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, TRT EBA TV frekans kurulum ayarı nasıl yapılır? EBA TV ne zaman açılıyor 2020? Soruları önem kazanmış durumda. Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı.

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