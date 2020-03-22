Milyonlarca öğrenci yarın uzaktan eğitim ile ders başı yapacaklar. Bu anlamda milyonlar son hazırlıklarını yapma peşine düştü. TRT EBA TV frekans kurulum ayarı nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimde kullanılacak TRT-EBA TV'nin yayın programını açıkladı. Yayın programının açıklanması ile birçok öğrenci ve veli EBA TV frekans ayarlarının nasıl yapıldığı ve EBA TV'nin ne zaman açıllacağını merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, TRT EBA TV frekans kurulum ayarı nasıl yapılır? EBA TV ne zaman açılıyor 2020? Soruları önem kazanmış durumda. Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı.