Okullar Nisan’da mı açılacak? MEB son dakika okul tatili açıklaması!

Okul tatili uzayacak mı? MEB son dakika okul tatili uzayacak mı sorusu milyonlarca öğrencinin ilk gündem maddesi oldu. Bilindiği gibi Koronavirüs yüzünden okullar tatil edilmişti. Yarın ise uzaktan eğitim başlayacak. Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Okulların ne zaman açılacağına dair belirsizlik sürerken, milyonlarca öğrenci ve veliler okul tatili açıklamalarını yakından takip ediyor.