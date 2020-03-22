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’da mı açılacak? son dakika açıklaması!

uzayacak mı? son dakika okul tatili açıklaması vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 'da mı açılacak? Peki, okul tatili uzayacak mı? Merak edilen soruya Bakanı Ziya Selçuk yanıt verdi. Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

  • Eğitim
  • 23.03.2020 10:26
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 20:39
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Okullar Nisan’da mı açılacak? MEB son dakika okul tatili açıklaması!

Okul tatili uzayacak mı? MEB son dakika okul tatili uzayacak mı sorusu milyonlarca öğrencinin ilk gündem maddesi oldu. Bilindiği gibi Koronavirüs yüzünden okullar tatil edilmişti. Yarın ise uzaktan eğitim başlayacak. Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Okulların ne zaman açılacağına dair belirsizlik sürerken, milyonlarca öğrenci ve veliler okul tatili açıklamalarını yakından takip ediyor.

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