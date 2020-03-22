EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri öğrenci ve velilerin araştırdığı konulardan birisi. Uzaktan eğitim ders programı yoğun şekilde araştırılıyor. 23 Mart itibariyle Türkiye'de uzaktan eğitim dönemi başlayacak. EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz. İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.