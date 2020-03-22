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ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programı tablosu! EBA'da hangi ?

Milyonlarca öğrenci yarın ile ders başı yapıyor. Bu anlamda ders programı ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programı tablosu merak ediliyor. Öğrencilerin uzaktan eğitim boyunca faydalanacağı EBA ile ilgili ayrıntıları takvim.com.tr'de açıklıyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim ders programını paylaşan MEB (), EBA TV frekans bilgileriyle ilgili de bilgilendirmede bulundu. 2020 Pazartesi tarihinde yayına girecek olan EBA TV'nin uzaktan eğitim videosu örneği de paylaşıldı. Ayrıntılı yayın akışı ve ders programı Bakanlığın ve "eba.gov.tr"'den yayımlanacak.

  • Eğitim
  • 23.03.2020 09:10
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 11:40
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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve ders saatleri kaçta?

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri öğrenci ve velilerin araştırdığı konulardan birisi. Uzaktan eğitim ders programı yoğun şekilde araştırılıyor. 23 Mart itibariyle Türkiye'de uzaktan eğitim dönemi başlayacak. EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz. İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.

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Haberler Eğitim EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programı MEB tablosu! EBA'da hangi dersler saat kaçta?
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