Okul tatili uzayacak mı? MEB son dakika okul tatili uzayacak mı sorusu gündemin ilk sırasında yer alıyor. Okulların ne zaman açılacağına dair belirsizlik sürerken, milyonlarca öğrenci ve veliler okul tatili açıklamalarını yakından takip ediyor. Okul tatili uzayacak mı sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıt verdi. Bakan Selçuk açıklamasında süreç hakkında velileri bilgilendirdi. MEB takvimine göre 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlayacak, 30 Mart'ta ise okulların açılacak.