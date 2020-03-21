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uzayacak mı? okul tatili açıklaması! Okullar Nisan’da mı açılacak?

uzayacak mı? okul tatili açıklaması vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Okullar Nisan’da mı açılacak? Geçtiğimiz hafta alınan okulların 2 hafta tatil edilmesi kararının ardından 23 Mart itibariyle uzaktan eğitim başlayacak. Şu anki görünen tabloda okulların 30 Mart Pazartesi günü açılacak. Peki, ? Merak edilen soruya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıt verdi.

  • Eğitim
  • 21.03.2020 14:32
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 09:42
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Okul tatili uzayacak mı? Okullar Nisan’da mı açılacak?

Okul tatili uzayacak mı? MEB son dakika okul tatili uzayacak mı sorusu gündemin ilk sırasında yer alıyor. Okulların ne zaman açılacağına dair belirsizlik sürerken, milyonlarca öğrenci ve veliler okul tatili açıklamalarını yakından takip ediyor. Okul tatili uzayacak mı sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıt verdi. Bakan Selçuk açıklamasında süreç hakkında velileri bilgilendirdi. MEB takvimine göre 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlayacak, 30 Mart'ta ise okulların açılacak.

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