EBA TV nasıl izlenir? EBA TV frekans bilgileri nelerdir sorusu gündeme oturdu. EBA TV Türksat frekans bilgileri öğrenciler ve velilerin merak konusu. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi EBA TV frekans ayarları nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. 23 Mart Pazartesi tarihinde başlayacak uzaktan eğitim için öğrenciler televizyon başına geçecek. EBA ve TRT, EBA TV aracılığı ile ilkokul, ortaokul ve liseler için program yapacak. EBA TV, D-Smart, Digiturk, Tivibu, Kablonet ve TV+ gibi platformlardan da izlenebilecek.